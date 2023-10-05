إصابة 9 أشخاص فى حادثى سير بطرق محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركزى إدكو ووادى النطرون بالبحيرة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.