إصابة 9 أشخاص فى حادثى سير بطرق محافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركزى إدكو ووادى النطرون بالبحيرة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز إدكو، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إدكو المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
كما أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.
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