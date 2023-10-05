إصابة شاب بحروق بسبب موقد بلدى بأخميم سوهاج

أصيب شاب يبلغ من العمر 36 سنة بحروق نارية متفرقة بالجسم، بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وذلك عقب إمساك النيران بملابسه أثناء قيامه بإشعال النيران بموقد بلدى بالمنزل دائرة المركز تم نقلل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء مساعد الفرقة للشرق يفيد بإصابة شاب بحروق نارية متفرقة بالجسم عقب إمساك النيران بملابسه بدائرة مركز شرطة أخميم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز أخميم بوصول المدعو محمد ن ع م 36 سنة لا يعمل – ومقيم دائرة المركز مصاباً " حروق نارية متفرقة بأنحاء الجسم ".

وبسؤال كل من والده ناصر ع م ر 62 سنة مزارع، ووالدته شربات ف ع ح 61 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلهما المذكور بإشعال النيران بموقد بلدي بالمنزل إمتدت النيران لملابسه مما أدي لحدوث إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.