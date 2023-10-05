إزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة. شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة ، حملات مكثفةعلى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مراكز محافظة البحيرة، عن إزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون.

وتأتى هذه الحملات الرقابية، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا و إزالته فورا فى المهد.

كما تأتى هذه الحملات، وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة .