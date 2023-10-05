أمطار على مناطق متفرقة بالإسكندرية والصرف الصحى ترفع الطوارئ.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة صباح اليوم، على مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، أنه تم رفع درجات الاستعداد بانتشار السيارات والبدلات، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى وحتى استقرار حالة الاضطراب الجوي، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات، وعلى تواجد كل مسئولى القطاعات المعنية علي مدار الساعة.

وأشار الي الاستعداد لاستمرار الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية اليوم الخميس، أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

وأوضح جاهزية وتمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال التطهير خاصة فى المناطق التى تشهد أمطارا، وانعقاد غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار بشكل مستمر علي مدار 24 ساعة للاستجابة لبلاغات المواطنين، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

ونناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو علي رقم الواتس أب 01201175175.