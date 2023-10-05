أستاذة تغذية: الكشرى يحتوى على بروتين وفيتامينات مفيدة للطفل

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة ياسمين جمال أستاذ طب الأطفال مدير مستشفى الأطفال بطب عين شمس، خلال المؤتمر العاشر للتغذية الاكلينيكية للأطفال المنعقد حاليا بالقاهرة، إن الكشرى مفيد للأطفال لأنه يحتوى على بروتين نباتى وفيتامينات ومعادن هامة، وهو لا يسبب السمنة لدى الأطفال إذا التزمنا بالطبق الصحى بعدم وضع الزيوت والدهون عليه.



اطباء الاطفال من مختلف الدول

وأوضحت، خلال محاضرة بالمؤتمر، إن أنيميا نقص الحديد تؤثر على أطفالنا ومناعتهم موضحة كيفية مواجهة أنيميا نقص الحديد من خلال التغذية، وتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبدة واللحمة والفراخ، أو المساعدة على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية مثل التفاح والعسل الأسود بوضع فيتامين سى عليه، ومنع المشروبات والأطعمة التي تمنع امتصاص الحديد في الأطفال.



دكتورة ياسمين جمال على اليسار ممن الصورة

وأضافت، أنه يجب على الأطفال عدم تناول الشاي أو النسكافيه لأنهما يؤديان إلى تفاقم مشكلة نقص الحديد، موضحة أن هناك علاجات حديثة لعلاج أنيميا نقص الحديد وليس لها آثار جانبية ضارة مثل آلام البطن أو سوء الطعم.



اساتذة التغذية من طب عين شمس

وأشارت إلى أن الوجبة المتكاملة الصحية لابد أن تعتمد على تناول طبق صحى مثل نصف الطبق خضار، وربعه بروتين حيوانى، وربعه أرز أو مكرونة أو كشرى أو أى من النشويات المركبة.



خلال جلسات المؤتمر

وقالت، خلال مؤتمر الجمعية العربية للتغذية الإكلينكية فى الأطفال، المنعقد حاليا بالقاهرة برئاسة الدكتورة سناء يوسف أستاذ طب الأطفال بطب عين شمس، ورئيس الجمعية، إن الحديد الموجود في الأطعمة لا يسبب الإمساك سواء حيوانى، أو غير حيوانى، ولا بد أن يصاحبه مصدر لفيتامين سى لزيادة امتصاص الحديد، مضيفة أن إضافة الليمون يحسن امتصاص الحديد، فإذا إذا تم وضع الليمون على الفول يحسن من امتصاص الحديد الموجود فيه.

وأضافت أن مؤتمر الجمعية العربية للتغذية الاكلينيكية للأطفال هو أكبر مؤتمر بالشرق الأوسط، يحضره أساتذة من المملكة العربية السعودية ودبى والأردن وعمان وبحضور عدد من أساتذة طب الأطفال بالدول العربية، موضحة، أن هدف المؤتمر أن نجتمع لمعرفة مشاكل تغذية الأطفال التي نواجهها وإعطاء الأطباء الشباب التوجيهات اللازمة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المتعلقة بالتغذية في الأطفال، والتعامل مع الأطفال وكيفية التعامل مع سوء التغذية، وأمراض سوء التغذية في مختلف التخصصات .