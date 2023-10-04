BBC: جندية بريطانية تنتحر بعد تعرضها للتحرش الجنسى من رئيسها

كتبت رباب فتحى

يُعتقد أن جندية بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا انتحرت بعد تعرضها للتحرش الجنسي من رئيسها، وفقًا لتقرير تحقيق داخلي للجيش البريطانى.

وذكر تقرير التحقيق، بحسب بي بي سي، أنه تم العثور على الجندية جيسلي بيك ميتة في معسكر لاركهيل في ويلتشير في ديسمبر 2021، بعد أن عانت من "فترة مكثفة من السلوك غير المرغوب فيه".

وتوضح المراجعة الداخلية، المقرر نشرها في وقت لاحق يوم الأربعاء، كيف تلقت بيك أكثر من ألف رسالة وبريد صوتي من رئيسها في أكتوبر 2021. وفي نوفمبر، ارتفع عدد الرسائل إلى أكثر من 3500. لم يتم ذكر اسم الرئيس في التقرير.

وقال التقرير: "من شبه المؤكد أن هذا كان العامل المسبب لوفاتها". وفي الأسابيع التي سبقت وفاتها، أرسلت رسالة إلى رئيسها تقول فيها: "لم يعد بإمكاني التعامل مع الأمر بعد الآن. إنه يثقل كاهلي."

وفي حديثها لبي بي سي، قالت والدة بيك: "كانت تعتقد أن الحل الأسهل هو حظره، ولكن لا يمكنك فقط حظر رئيسك في العمل". وقالت إن ابنتها كانت مترددة في الإبلاغ عن هذا السلوك بسبب الطريقة التي تعامل بها الجيش مع شكوى الاعتداء الجنسي السابقة.

وقالت ماكريدي: "لقد كانت محبطة دائمًا، لقد سئمت من سلوكه، وبدأ ذلك يدمر الوظيفة التي استمتعت حقًا بالقيام بها".

وقال التقرير أيضًا إن المشكلات العائلية ربما كانت مسئولة عن وفاة بيك. ورفضت والدتها ذلك، وقالت لبي بي سي: "أعتقد أنهم يحاولون أن يثقلوا كاهل أسرتها. لقد قالوا إننا نتحمل المسئولية جزئياً عن وفاة ابنتنا."

ولم يتم بعد تحديد موعد التحقيق لتحديد كيفية وفاة الشابة البالغة من العمر 19 عامًا. ولم يكن لدى بيك، التى انضمت إلى الجيش في سن السادسة عشرة، أي حالة صحية عقلية مشخصة، وفقا للتقرير. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بريطانيا واحدة من 19 دولة تقوم بتجنيد الشباب في سن 16 عاما في الجيش.

ووجد التقرير أدلة هامة على السلوك الجنسي غير اللائق من الجنود الذكور تجاه المجندات في لاركهيل، حيث وصف أحد الشهود تلقي تعليقات بشكل روتيني من الجنود الذكور كانت "حقيرة" و"مهينة"، وفقًا لمركز العدالة العسكرية (CMJ). الذي يمثل العائلة .

وتثير هذه القضية تساؤلات أوسع حول "ثقافة كراهية النساء" في ثكنات الجيش التي خضعت لتدقيق مكثف في السنوات الأخيرة. وفي عام 2021، ذكر تقرير برلماني أن الجيش البريطاني فشل في حماية المجندات. وكشفت أن ما يقرب من ثلثي النساء في القوات المسلحة تعرضن للتنمر والتحرش الجنسي والتمييز خلال حياتهن المهنية - مما أدى لاحقًا إلى إجراء إصلاح شامل من قبل وزارة الدفاع في كيفية التعامل مع الشكاوى.