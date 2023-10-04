10 سنوات إنجازات.. إجراء 82 ألف عملية فى بورسعيد ضمن التأمين الصحى الشامل

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة، والمشرف العام على فرع الهيئة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، أنه تم إجراء 82 ألف عملية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك على مستوى محافظة بورسعيد.

وأضاف رئيس إقليم محافظات القناة بالمنظومة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسجيل أكثر من 21 ألف إحالة من الوحدات الصحية والمراكز إلى المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية بكافة أشكالها، وتم تسجيل أكثر من 720 ألف مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل، فى شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك من إجمالى عدد سكان المحافظة البالغ عددهم 786 ألفا و938 مواطنا.

يذكر أنه بعد ثورة 30 يونيو كانت محافظة بورسعيد كعادتها أولى المحافظات الرائدة فى تطبيق أغلب التجارب الجديدة لأول مرة وحين نجاحها يتم تعميمها على باقى محافظات مصر، وجاءت فى صدارة تلك التجارب الناجحة "منظومة التأمين الصحى الشامل" والتى أثبتت نجاحها خلال فترة وجيزة لاسيما بين محدودى الدخل من المواطنين.

ففى شهر يوليو عام 2019، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء الفعلى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، من محافظة بورسعيد إيذانا بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل مائة مليون مصرى وفق أحدث المعايير الدولية.

وتعتبر "منظومة التأمين الصحى الشامل" من أنجح المشروعات القومية التى تم تطبيقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو نظام صحى إلزامى تكافلى اجتماعى فى مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذى ينص على أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.