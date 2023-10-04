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وصول حازم عمر المرشح الرئاسى المحتمل مستشفى معهد ناصر لإجراء الكشف الطبى

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:59 م
وصول حازم عمر المرشح الرئاسى المحتمل مستشفى معهد ناصر لإجراء الكشف الطبى المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل
كتبت ندى سليم _ تصوير خالد كامل _ إبراهيم سعيد

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وصل منذ قليل، المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، مستشفى معهد ناصر لإجراء الكشف الطبي؛ استعدادًا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. 
 
وقد أعلن المهندس حازم عمر المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، قرار ترشحه مستنداً لأسباب عديدة، لعل أبرزها أن الأحزاب نشأت لكى تحكم بالخبرات الكافية لتولي المسؤولية، والمعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي، مضيفا أن حزب الشعب الجمهوري كان يهدف إلى تولي المسؤولية، بجانب أنه حزب يدعم الدولة المصرية والأولويات والأهداف المتغيرة بشكل طبيعي في كل مرحلة على حدة.
 
 
وأشار عمر إلى أن الدولة مستقرة وآمنة وهناك تحديات حالية، مختلفة عن الأخطار والتحديات السابقة، والتي كانت تتمثل في تحديات أمنية.
 
 
ولفت إلى أن برنامجه الانتخابي شامل برؤية محددة وخطة وجدول زمني محدد؛ للخروج بمصر من عثرتها تتماشى مع الأيديولوجية اليسارية الوسطية، وتحتوى على حلول لمواجهة التحديات والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
 
ومن المقرر أن تراجع  نتيجة الكشف الطبي من خلال المجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير النهائي للهيئة الوطنية للانتخابات.
 

اخبار السياسة

الانتخابات الرئاسية

حازم عمر

الكشف الطبي للانتخابات الرئاسية

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