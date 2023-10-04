ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة على متنها 185 سائحًا.. صور

بورسعيد محمد فرج

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان اليوم عن استقبال ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة SH DIANA القادمة من ميناء ليماسول بقبرص، وعلى متنها 77 سائحا و108 من طاقم البحارة، على أن يتم تنظيم رحلات داخلية فى اليوم الأول بمدينة بورسعيد للتعرف على المدينة والسير بشوارعها.

وفى اليوم الثانى يتوجهون إلى القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء الخميس مستكملة رحلتها البحرية إلى شرم الشيخ.

وكان ميناء بورسعيد السياحى قد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة السفن السياحية الأيام الماضية فقد استقبل اليخت السياحى GENESIS وعلى متنه 20 راكب ، السفينة السياحية NAUTTICA وعلى متنها أكثر من ألف راكب مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية والخطوط السياحية فى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

والسفينة SH. DIANA تم بناؤها فى عام 2023 بواسطة شركة هلسنكى لبناء السفن فى فلندا، تتميز بتصميمات داخلية أنيقة على الطراز الاسكندنافى تتكون من 3 طوابق بها 96 غرفة لتستوعب أكثر من 192 راكب.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.