ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة NAUTICA وعلى متنها 638 سائحاً

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد السياحي يشهد أداء استثنائيا لحركة السياحة البحرية، ونموا ملحوظا فى استقبال السفن السياحية، فقد استقبل صباح اليوم السفينة NAUTTICA وترفع علم جزر مارشال القادمة من الإسكندرية، وعلى متنها 638 راكبا و393 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر تنظيم رحلات سريعه للسائحين لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، وسوف يتم عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة الركاب من رحلتهم متجهة إلى حوض البحر المتوسط إستعدادا لعودتهم لإستئناف باقي رحلتهم.

فيما أكد البيان أن السفينة تم بنائها عام 2000 وكان أخر تجديد لها العام الماضي 2022 وترفع علم جزر مارشال وبنيت بواسطة Builder Chantiers de lAtlantique (سان نازير STX فرنسا) تتكون السفينة من 11 طابق تحتوي على 349 كابينة وتعود ملكية السفينة إلى شركة الخطوط البحرية النرويجية القابضة المحدودة ( NCLH) اما مشغل السفينة فهي شركة أوقيانوس للرحلات البحرية.

ومن جهة أخرى تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء، وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم السياحة البحرية ضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس وحتى نهاية العام.