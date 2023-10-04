مصرع 10 أشخاص على الأقل إثر الفضانات فى الهند

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية سيكيم الهندية وفقد 82 آخرون، من بينهم 23 من أفراد الجيش، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان بحيرة لوناك الجليدية، ما أدى إلى فيضانات كارثية في المنطقة اليوم الأربعاء.