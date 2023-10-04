مزارع يقتل آخر بسلاح نارى فى البحيرة

كتب سليم على

لجأ مزارع في محافظة البحيرة إلى زرع أشجار المانجو في الخط الفاصل بين أرضه وأرض مزارع آخر ليستفيد بها الطرفين، خاصة بعد نشوب خلافات عديدة بين الطرفين، إلا أن الأخير رفض ما قام به وقرر اقتلاع كافة الأشجار التي زرعها وانتظر فى أرضه لحين قدومه، وما أن لاحظه نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها باستخراج سلاج نارى من جلبابه، وصوب نحو جسده عدة طلقات أودت بحياته فى الحال.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بقيام المتهم بقتل المجنى عليه بسلاح نارى بدائرة المركز، وتمكن الأهالى من التحفظ عليه.

على الفور توجه فريق من النيابة العامة والمباحث لمكان الواقعة وتبين وجود جثة المجنى عليه بكامل ملابسه ملطخة بالدماء نتيجة إصابات باعيرة نارية، وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة بدر ، عن قيام المتهم "م.ع.ع" مزارع ، باقتلاع بعض أشجار المانجو التي سبق للمجني عليه" ع.م.ع" مزارع ، بزراعتها بالحد الفاصل بين أرضيهما متعمدا بذلك إثارة حفيظة المجني عليه وذويه، عاقدا العزم ومبيتا النية علي قتل أحدهمم.

عقب نشوب مشاجرة أعد لذلك الغرض سلاح نارى مسدس، وحمله بطيات ملابسه، متأهبا لحضور المجني عليه وذويه لبلوغ مقصده، وعند حضورهم لأرضهم الزراعية، وملاحظتهم للأشجار المقتلعة نشبت بينهم مشاجرة فأشهر المتهم على أثرها السلاح النارى، وأطلق منه أعيره نارية صوب المجني عليه، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم.

قضت محكمة جنايات دمنهور، بمعاقبة المتهم " م.ع.ع" بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح النارى، وأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.م.ع".