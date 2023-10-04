اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:14 م
محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر محافظ الفيوم يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى
الفيوم رباب الجالي

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وضع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعقيد شريف محمد عامر المستشار العسكري للمحافظة، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، بميدان قارون بمنطقة السواقي، وسط مدينة الفيوم، احتفالاً بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، بمصاحبة الموسيقى العسكرية التى عزفت السلام الوطنى وسلام الشهيد.
 
 جاء ذلك بحضور، الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية.
 
قدم محافظ الفيوم، التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، مشيراً إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، وتعد حافزاً لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.
 
وتوجه محافظ الفيوم، بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وجعل رايته عالية خفاقة، والدعاء بالخير والأمن والسلام لمصرنا الحبيبة، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إنتصارات أكتوبر

حرب أكتوبر

الفيوم

محافظة الفيوم



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