محافظ الإسكندرية رفع 79 ألف طن مخلفات صلبة على مستوى الأحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، موجها إدارة الرقابة والرصد البيئى بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع مخلفات الأشجار.

وأوضح المحافظ؛ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التى تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر سبتمبر الجارى، قد بلغت نحو79 ألف طن، كما بلغ ما تم جمعه من نفايات طبية نحو 324 كجم، لافتًا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت بحملات مكبرة خلال الشهر الجارى على المنشآت التجارية والتى لم تطبق الاشتراطات البيئية، واسفرت الحملات عن تحرير 41 محضر للحد من المخالفات البيئية بمناطق سابا باشا (حى شرق) - المحمودية (حى شرق - وسط) - الطريق الصحراوى (حى عامرية أول - ثان).

ومن جانبها؛ أشارت المهندسة رشا شوقى، مدير عام إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة، إلى أن هناك تنسيق كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لشن حملات رقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة وتوفر أماكن لإلقاء المخلفات بها.