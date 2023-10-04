عمر شريف للرئيس السيسي: حرب أكتوبر معركة استرداد الأرض ولم نعتد على أحد

إبراهيم حسان

شارك الممثل الصاعد عمر شريف، فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عمر شريف، للرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا مبسوط جدا إنى معاكم النهاردة.. ومبسوط يا سيادة الريس أن قدام حضرتك.. أنا عندى 13 سنة وماكنتش أعرف عن حرب أكتوبر أوى، ولما عرفت إنى هشارك فى الذكرى الخمسين قرأت عن حرب أكتوبر كتير".

وتابع الممثل الصغير: "عرفت أن حرب أكتوبر حرب سلام لاسترداد الأرض ونحن لم نعتدى على أرض أحد، وبنعمل مسرحيات عن حرب أكتوبر فى المدرسة، وديما أنا وأصحابى بنتخانق على مين يعمل الجندى المصرى لأنه ديما بينتصر وبيكسب".

عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، فيلم تسجيلى من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.



