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محمود العسيلى يشدو لنصر أكتوبر بالندوة التثقيفية أمام الرئيس السيسي (فيديو)

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:22 م
محمود العسيلى يشدو لنصر أكتوبر بالندوة التثقيفية أمام الرئيس السيسي (فيديو) محمود العسيلي
إبراهيم حسان

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قدم المطرب محمود العسيلى، أغنية عن بطولات حرب أكتوبر المجيدة 1973 ضمن فقرة فنية للندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، فيلم تسجيلى من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.

وشهد الفيلم التسجيلى، ظهور خاص للفنان آسر ياسين، والذى كان يروى بطولات القوات المصرية منذ هزيمة 1967 وحتى انتصارات أكتوبر واسترداد الأرض فى معركة استرداد الأرض والعرض.

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