ضبط 2421 أسطوانة غاز منزلى داخل محطة تعبئة غاز للتلاعب فى أوزان الأنبوبة بالمحلة

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة تموينية تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من القيام بحملة تموينية لفحص الشكاوي الواردة من المواطنين بشان وجود نقص وزن في الاسطوانات المنزلية بدائرة مركز ومدينة المحلة.

وعليه تشكلت حملة ضمت احمد ابراهيم عبود وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية و احمد البسطويسى مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية والدكتوره ولاء رشاد شاهين مدير الرقابة التجارية و احمد مسعد ابوزيد مدير اداره الاحتياجات والتوزيع وناهد كمال البيومي مدير عام إدارة مكافحة الفساد بديوان عام المحافظة الغربية وحازم طه مدير اداره تموين مركز المحلة تمكنت الحمله من تحرير محضر جنحة لإحدي محطات تعبئة غاز البوتاجاز بعد ضبط كميات من اسطوانات البوتاجاز المعباة ناقصة الوزن بمقدار 2.610 كيلو جرام للأسطوانة الواحدة للاستيلاء علي المال العام والتربح الغير مشروع بالاستيلاء علي الدعم المقدم من الدولة للمواطنين بعدد 2421 اسطوانة منزلي تم اتخاذ الاجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.