ضبط 18 ألف لتر سولار مدعم داخل أحد المصانع خلال حملة رقابية بالبحيرة

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالبحيرة ، حملات تموينية على الأسواق، لمواجهة بيع السلع المدعمة ومنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 3000 قطعة حلوى منتهية الصلاحية ومصنع أعلاف لإستخدامه مواد خام مجهولة المصدر بإجمالى 3 أطنان مواد خام .

كما تم ضبط 18000لتر سولار مدعم داخل أحد المصانع بمركز كوم حمادة بالمخالفة للقانون، وكذلك ضبط سيارة محملةبـ 170اسطوانة غاز منزلية تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء.

وفى مركز بدر تم ضبط 62 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها بحق المخالفين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .