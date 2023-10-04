اليوم السابع
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ضبط لصوص الكابلات وحقائب السيدات فى القاهرة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:08 م
ضبط لصوص الكابلات وحقائب السيدات فى القاهرة سرقة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية فى ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 500 كيلو جرام "مجهولة المصدر" - 2 منشار حدادى) واعترفا بسرقتها من داخل موقع شركة للإنشاءات والتشييد بأسلوبى "المغافلة والقطع" باستخدام الأدوات المضبوطة.
    
وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم عقب قيامهما بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها مبلغا ماليا وبعض متعلقاتها الشخصية حال استقلالهما دراجة نارية.

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القاهرة

لصوص حقائب السيدات

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المقطم



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