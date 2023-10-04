ضبط لصوص الكابلات وحقائب السيدات فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 500 كيلو جرام "مجهولة المصدر" - 2 منشار حدادى) واعترفا بسرقتها من داخل موقع شركة للإنشاءات والتشييد بأسلوبى "المغافلة والقطع" باستخدام الأدوات المضبوطة.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم عقب قيامهما بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها مبلغا ماليا وبعض متعلقاتها الشخصية حال استقلالهما دراجة نارية.