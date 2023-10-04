ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه فى الدقهلية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة، بمحافظة الدقهلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص فى السرقة بالإكراه، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة ودراجتين ناريتين و2 توك توك، مبلغ بسرقتهم

وتلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة، بقيام شخصين لهما معلومات جنائية بارتكاب وقائع سرقة بالإكراه للدراجات البخارية والتكاتك بنطاق دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهمين، وهما إبراهيم ال. 29 عاما، وشهرته "ابن شفيقة" ، وعبد الرحمن ع. 27 سنة، وشهرته "عبوده" .

وعثر بحوزة المتهمين 2 فرش حشيش، ولفه بانجو، وبندقيتين خرطوش، وكمية من الطلقات، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى، و2 دراجة بخارية، و2 توكتوك مبلغ بسرقتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.