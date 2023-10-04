اليوم السابع
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ضبط المتهم بالشروع فى قتل صاحب شركة ملابس لسرقته بالقاهرة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:59 ص
ضبط المتهم بالشروع فى قتل صاحب شركة ملابس لسرقته بالقاهرة سرقة -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (مدير وشريك بشركة للملابس - كائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله، تنامى لسمعه أصوات إستغاثة من داخل المخزن، وباستبيانه الأمر تبين تواجد (والده "مدير وشريك بذات الشركة") مغشياً عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.
 
بالإنتقال وبسؤال والده قرر بأنه حال تواجده بمخزن الشركة وبرفقته (موظف بذات الشركة) قام الأخير بالتعدى عليه بالخنق محاولاً قتله وسرقة المفاتيح الخاصة بخزينة الشركة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته المفاتيح المستولى عليها.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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القاهرة



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