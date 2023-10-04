سعر الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 2160 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر بحوالى 20 جنيها ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر مستويات 2160 جنيها مقابل 2140 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.



تداول الذهب في مصر

وقال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن الوقت الحالى ملائم لشراء الذهب، خاصة أن الأسعار فى أقل مستوى لها منذ شهر تقريباً لتتراوح بين 2155 و2160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا بمصر.

وأشار عبد الحكيم لـ"اليوم السابع" إلى أن السوق العالمي للذهب شهد تحركات سعرية ملحوظة وصلت إلى 60 دولار مؤخرًا لكن السوق في مصر لم يتأثر بهذا الارتفاع بسبب انخفاض الطلب واستقرار سعر الصرف والتأكيدات على استقرار العملة المحلية ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.