اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 530 طن تراكمات ومخلفات قمامة بأسوان

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:21 م
رفع 530 طن تراكمات ومخلفات قمامة بأسوان جانب من أعمال الإزالة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات نظافة عامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية، تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان وبإشراف السكرتير العام المساعد.

 
وتمكنت جهود الحملة من رفع 530 طن بنطاق حى شرق بواسطة بواسطة 30 موظف وعامل وفنى ومشرف بمشاركة من نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، وعلى عامر مسئول الحى، وتم رفع التراكمات والمخلفات والقمامة من شوارع وطرق خور عواضة وشارع السماد وشرق مصرف السيل.
 
كما تم تنفيذ أعمال للنظافة العامة بباقى أحياء المدينة ، ولاقت أعمال الحملة حالة رضاء وإشادة من المواطنين المقيمين بهذه المناطق والأحياء السكنية المختلفة.

 


حملات نظافه

اسوان

القمامه

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة