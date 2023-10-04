رفع 530 طن تراكمات ومخلفات قمامة بأسوان

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات نظافة عامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية، تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان وبإشراف السكرتير العام المساعد.

وتمكنت جهود الحملة من رفع 530 طن بنطاق حى شرق بواسطة بواسطة 30 موظف وعامل وفنى ومشرف بمشاركة من نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، وعلى عامر مسئول الحى، وتم رفع التراكمات والمخلفات والقمامة من شوارع وطرق خور عواضة وشارع السماد وشرق مصرف السيل.

كما تم تنفيذ أعمال للنظافة العامة بباقى أحياء المدينة ، ولاقت أعمال الحملة حالة رضاء وإشادة من المواطنين المقيمين بهذه المناطق والأحياء السكنية المختلفة.