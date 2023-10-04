رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل تخرج الدفعة 11 بكلية التمريض

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل تخرج الدفعة 11 بكلية التمريض، بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد الحميد، عميد الكلية، والدكتور إسلام إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسماء رمضان، نقيب التمريض بقنا.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتخرج دفعة جديدة من كلية التمريض تضم كوادر متميزة، وشدد على أهمية أطقم التمريض في أداء خدمات طبية عالية الجودة، وحث الطلاب على التمسك بقيم الأمانة والتراحم في عمله.

ووجه الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للخريجين، مؤكدا أنهم إضافة كبيرة للقطاع الطبي في الإقليم وعليهم ضرورة التحلي بالصبر و العمل على تطوير الذات وتنمية المهارات و الخبرات و التعلم المستمر.

ورحب الدكتور جمال عبد الحميد، عميد الكلية بالدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشيدا بجهودهما في دعم العملية التعليمة والأنشطة الطلابية في مختلف كليات الجامعة، وهنأ خريجي الكلية متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية.

وضمن فعاليات الاحتفالية قدم الدكتور جمال عبد الحميد عميد الكلية درع التكريم للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب