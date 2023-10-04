رئيس التشيك: حان الوقت لتقليص اعتماد أوروبا الدفاعي على الولايات المتحدة

كتبت: هناء أبو العز

قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، إنه يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتعزيز الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي بدلا من ذلك.

وقال بافيل، في كلمته خلال حفل افتتاح العام الدراسي الجديد في كلية أوروبا في بروج: إن الدور المهيمن ل حلف شمال الأطلسي ، كموفر للأمن يجب ألا يعني بعد الآن أن أوروبا تهمل التزاماتها الدفاعية، كما أن تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وتطوير عوامل التمكين الاستراتيجية الأوروبية، يجب أن يُنظر إليه على أنه مساهمتنا في شراكتنا عبر الأطلسي.

وأشار إلى أنه من المحتمل جدًا أن نضطر إلى تجاوز نسبة 2% من الإنفاق على الدفاع.

واتفق حلفاء الناتو في قمة فيلنيوس في يوليو على أن الهدف على حد تعبير الأمين العام ينس ستولتنبرج ، يجب التعامل معه باعتباره أرضية وليس سقفا.

وجاء في البيان المشترك: "نؤكد أنه في كثير من الحالات، ستكون هناك حاجة إلى إنفاق يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، فقط حوالي ثلث التحالف المكون من 31 عضوًا بما في ذلك العديد من الحلفاء الشرقيين .

وفي خطابه، أيد بافيل أيضًا التوسيع، الذي لا ينبغي تأجيله حتى نقطة افتراضية في المستقبل، حيث يصطف المرشحون معنا تمامًا ، وأكد على ضرورة قيام الدول الغربية بمواجهة خطاب روسيا في إفريقيا .

وأصبح بافيل، وهو جنرال سابق وزعيم كبير في حلف شمال الأطلسي، رئيسا للتشيك في أوائل عام 2023.

وبشكل منفصل، أجرى ستولتنبرج يوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا مع قادة مجموعة السبع، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك بولندا ورومانيا، وسط مخاوف متزايدة من أوروبا بشأن قرار الكونجرس الأمريكي بتجميد تمويل المساعدات لأوكرانيا.

وشدد ستولتنبرج على أهمية "استمرار الدعم لأوكرانيا" باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، وفقا لحلف شمال الأطلسي.

ويُنظر إلى رسالته أيضًا على أنها موجهة إلى بولندا، حيث شهدت الحملات الانتخابية المقبلة قيام الحكومة بحجب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.