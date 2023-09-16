رئيس الوزراء التشيكى يؤكد أهمية عضوية الناتو بالنسبة لبلاده

أكد رئيس الوزراء التشيكى، بيتر فيالا، أهمية العضوية التى تحظى بها بلاده فى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، والتى تمنح "براغ" ضمانات أمنية لم تكن تتمتع بها فى الماضى.

وأوضح فيالا - فى خطاب خلال فعاليات للناتو بمطار مدينة "أوسترافا" شرقى التشيك أورده راديو "براغ" الدولى اليوم /السبت/ - أن بلاده ليست دولة مستغلة تعتمد فقط على مساعدة حلفائها من الدول الأعضاء فى الحلف العسكرى دون تقديم أى شيء فى المقابل.



وأضاف أنه على النقيض، فإن /براغ/ دولة مسئولة وتأخذ مسئوليتها الأمنية على محمل الجد وتقدم المساعدة عند الاقتضاء.



واستشهد فيالا بالدور الذى تؤديه بلاده لمساعدة أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا، والدفاع عن المجال الجوى فوق أوروبا الشرقية، والمشاركة فى بعثات حفظ السلام، وإرسال عمال إنقاذ للمناطق المتضررة من جراء الكوارث، بما فى ذلك حريق الغابات الأخير فى اليونان، كأمثلة على الجهود التى بذلتها التشيك وأثبتت نفسها كحليف قوى فى الناتو.