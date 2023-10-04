دخول متحف السكة الحديد مجانا احتفالا بانتصارات أكتوبر.. اليوم

كتب سيد الخلفاوى

تواصل هيئة السكة الحديد اليوم، الأربعاء، فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، وذلك فى إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

ويعد متحف السكة الحديد واحدا من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذى تم افتتاحه فى 15 يناير 1933، والذى تمت إعادة تطويرة وافتتاحه فى مارس 2016 ويتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية فى مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة.

كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.