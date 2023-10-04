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حكاية وطن.. 30 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية بالمحافظات لإتاحة التعليم الجامعى

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:00 ص
حكاية وطن.. 30 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية بالمحافظات لإتاحة التعليم الجامعى وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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عملت الدولة المصرية على مدار الـ9 سنوات الماضية على تنوع مسارات التعليم العالى، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب المصريين للالتحاق بالجامعات، وحققت الدولة إنجازات متنوعة فى إنشاء الجامعات وتقديم تيسيرات لإقامة الجامعات الخاصة.
 
وسجل عدد الجامعات الخاصة العاملة، وتستقبل الطلاب فى عام 2023، حوالى 30 جامعة خاصة تضم 237 كلية، بعدما كانت 23 جامعة فقط فى عام 2014 بعدد كليات 132 كلية.
 
واستحدثت الدولة المصرية نظام الجامعات الأهلية، حيث بلغ إجمالي عدد الجامعات الأهلية الدولية والمنبثقة من الجامعات الحكومية 20 جامعة أهلية، بإجمالى عدد كليات 99 كلية.

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