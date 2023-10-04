اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حكاية وطن.. جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:09 م
حكاية وطن.. جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
كتب مدحت وهبة

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حظى ملف مشكلة تعاطى المخدرات فى مصر على اهتمام القيادة السياسية على مدار الـ9 سنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، والجهات الشريكة مع الخط الساخن من 12 مركزا علاجيا فى 7 محافظات عام 2014 إلى 30 مركزا علاجيا فى 19 محافظة حتى الآن بجانب الاعداد لافتتاح العديد من المراكز العلاجية الجديدة، مع تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، حيث يتم تقديم الخدمات لما يقرب من 170 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" سنويا من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان.
 
كما لا تقتصر الخدمات داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق على سحب المخدر من المريض فقط، لكنها تمتد إلى خدمات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي بجانب أيضا التمكين الاقتصادى من خلال تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل بجانب أيضا إتاحة قروض لتمويل مشروعات للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.
 
المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (1)
 

المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (2)
 

المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (3)
 

المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (4)
 

المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (5)
 

المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (6)
 

المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (7)
 

المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (8)
 

المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (9)
 

المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (10)
 

 


التضامن

مراكز علاج مرضى الإدمان

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خدمات علاج مرضى الأدمان

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