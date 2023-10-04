حازم عمر المرشح الرئاسى المحتمل يجرى فحوصات الكشف الطبى بمعهد ناصر

كتبت ندى سليم _ تصوير خالد كامل _ إبراهيم سعيد

يجرى المهندس حازم عمر ، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، استعدادًا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وخُضع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، للكشف الطبي البدني و الذهنى، بناءا على القواعد التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

ومن المقرر، أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبياً بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بياناً ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً.

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري، لتقديم طلب توقيع الكشف الطبي، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائى فى موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالى.