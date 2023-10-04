تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.49% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر أكتوبر- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 20.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 894.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 257.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.152 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 187.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.213 مليار ورقة منفذة على 303 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 115.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.647 مليار ورقة منفذة على 331 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 4.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 95.56%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 5.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 578.7 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 133.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.9 مليار جنيه، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 101.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 7.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 234.9 ألف عملية.