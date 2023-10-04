اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالسيدة زينب 15 يوما

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 03:03 م
تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالسيدة زينب 15 يوما حبس ـ أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة من دائرة قسم السيدة زينب.
 
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات،.
 
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكن من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، كمية من المشغولات الذهبية) وإعترف بسرقتهما من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

السيدة زينب



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