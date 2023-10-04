تاج القرآن فوق رؤوسهم.. تكريم الأطفال حفظة القرآن بقرية شرشابة في الغربية..صور

تهتم العديد من قري محافظة الغربية المختلفة، بحفظ القرآن الكريم وتشجيع الأطفال عليه، وذلك من خلال تكريم المتفوقين كل عام باحتفالية كبيرة يشارك بها أولياء الأمور والعديد من الأهالي المساندين لهؤلاء الأطفال الذين بدوا حياتهم بأفضل الأعمال على الإطلاق، فحفظ القرآن الكريم من أفضل الأعمال للإنسان خلال فترات حياته المختلفة، والتي تضع تاج فوق رؤوس الحافظين.

وفي هذا الصدد أقام أهالي قرية شرشابة التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، مسيرة احتفالية كبيرة داخل القرية شارك بها العديد من الأطفال والشباب وكبار السن، وذلك لتكريم الطلاب والأطفال الحافظين لكتاب الله بعد اجتيازهم الاختبارات المخصصة لهم، ولتشجيعهم علي المداومة علي الحفظ وتشجيع باقي أطفال القرية للمشاركة خلال السنوات القادمة. وأكد منظم الاحتفالية أن هذة المسيرة تقام منذ عامين وتجوب شوارع القرية وبعدها يتم تنظيم احتفالية خاصة داخل السرادق يقوم فيها المشاركون من الأطفال بتلاوة آيات القرآن قبل تكريمهم في ليلة قرآنية مميزة، موضحًا إن هذة الاحتفالية يتم التنظيم لها وتجهيز الملابس الخاصة بها حتي تليق بحفظت القرآن الكريم.













