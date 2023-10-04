اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تعتزم إرسال مجرمين إلى إستونيا بسبب عدم وجود أماكن فى سجونها

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:00 ص
بريطانيا تعتزم إرسال مجرمين إلى إستونيا بسبب عدم وجود أماكن فى سجونها سجون بريطانيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتزم الحكومة البريطانية إرسال مجرمين إلى إستونيا بسبب عدم وجود أماكن فى سجونها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن سبب عدم وجود الأماكن في السجون البريطانية يعود إلى رفع متوسط مدة العقوبة للمجرمين في مختلف الجرائم.

وذكرت الصحيفة أنه "حاليا لا يوجد سوى 768 مكانا شاغرا فى السجون في إنجلترا وويلز، ووفقا لتوقعات السلطات، بحلول ديسمبر سيكون هناك أكثر من 89 ألف سجين في المملكة المتحدة".

يذكر أنه في عام 2019، عشية الانتخابات البرلمانية، وعد المحافظون ببناء سجون إضافية تتسع لـ 20 ألف سجين، وتم تنفيذ ربع هذه الخطط فقط.


إستونيا

بريطانيا

الحكومه البريطانيه

البرلمان البريطانى

شرق اوروبا



الموضوعات المتعلقة

"كرة نارية" فى سماء بريطانيا تسبب انقطاع الكهرباء عن 3 مدن.. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:14 م

جارديان: شركات بريطانيا تتكلف 330 مليون استرلينى رسوما بسبب بريكست فى 2024

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:20 م

بريطانيا تبرم عقودا بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني لتمويل غواصة هجومية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:00 ص

"سكاي نيوز": بريطانيا قد ترسل جنودا إلى أوكرانيا للمرة الأولى

الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:41 ص

تعافى اقتصاد بريطانيا من كورونا أقوى من فرنسا وألمانيا.. وتليجراف: دفعة لسوناك

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 03:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة