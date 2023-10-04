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بدء تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 غدا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:30 ص
بدء تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 غدا منصة مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، اعتبارا من غد الخميس وحتى يوم 14 أكتوبر الجارى يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.
 
ويتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتى تم تجهيزها بأحداث الاجهزة، حيث يقدم طلب الترشح إلى الهيئة عبر المرشح نفسه أو ممثله القانونى وذلك على النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه عددا من المستندات وهى النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب أو تأييدات المواطنين لطالب الترشح.
 
كما يقدم طالب الترشح شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، واقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبى الصادر عن من إحدى المستشفيات المحددة وهى معهد ناصر أو الشيخ زايد أو العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
 
كما يقدم طالب الترشح إيصالا يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

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