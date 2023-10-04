بدء احتفالية مصر باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر بعزف السلام الجمهوري

بدأت احتفالية الذكرى الخمسين "اليوبيل الذهبي" لنصر أكتوبر المجيدة بعزف السلام الجمهوري، والأغاني الوطنية.
بدء احتفالية مصر باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر بعزف السلام الجمهوريالأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:11 م
اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر
كتب سمير حسنى
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