اليوم السابع
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بدء احتفالية مصر باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر بعزف السلام الجمهوري

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:11 م
بدء احتفالية مصر باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر بعزف السلام الجمهوري اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر
كتب سمير حسنى

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بدأت احتفالية الذكرى الخمسين "اليوبيل الذهبي" لنصر أكتوبر المجيدة بعزف السلام الجمهوري، والأغاني الوطنية.

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أكتوبر

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اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

مصر

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