بالأسماء.. محافظ الدقهلية يصدر حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء فى عدد من مراكز ومدن المحافظة عقب الانتهاء من الاختبارات التى تمت اليوم من خلال لجنة القيادات بالمحافظة.

وقال مختار، أن الحركة الجديدة تأتى فى اطار توجهات الدولة التى تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، مضيفا أن هذه الحركة الجديدة تأتى ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفى طبقا لقرار مجلس الوزراء.

كما أشار " المحافظ " إلى أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأى مخالفات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة.

وشملت الحركة "ندب مى محمد عبدالرزاق من العمل نائب رئيس مركز المنصورة، للعمل نائب رئيس حى غرب المنصورة - ندب جيهان توكل عبدالعظيم من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه - ندب سهام صلاح أبو بكر من العمل نائب رئيس مركز المنصوره، للعمل نائب لمركز ومدينة شربين - ندب جهاد مصباح إبراهيم من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين - ندب علاء الدين شوقى من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة أجا للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بنى عبيد- ندب طه عبدالقادر السباعى نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بنى عبيد - ندب على إبراهيم جميل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا للعمل نائب رئيس مركز ومدينة أجا - ندب ايمان عبدالرحمن محمد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بنى عبيد للعمل نائب لرئيس مدينة محلة دمنة - ندب إبراهيم صابر شبكه من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المنصورة - ندب محمد حسن عبده من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز المنصورة - ندب شعبان الجارحى حسن من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية - ندب أحمد هلال زهرى من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الكردى للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المطرية - ندب إبراهيم عبدالله عبدالفتاح من العمل بالديوان العام للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل - ندب أحمد حامد مصطفى من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس - ندب جيهان محمود المرسى من العمل نائب لرئيس مدينة الكردى للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس - ندب ياسر عمر حمزه من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب رئيس مدينة الكردى - ندب السيد أحمد حجاج من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائب لرئيس مدينة الكردى - ندب السيد إبراهيم فاضل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين - ندب هبه محمود حسن من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة طلخا - ندب حنان فوزى عبدالبارى من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة تمى الأمديد".

كما تم إلغاء ندب محمد امين نور من العمل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت التابعة لمركز ومدينة دكرنس وعودته لجهة عمله الأصلية بمركز ومدينة دكرنس.