اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بابا الفاتيكان يحذر من انهيار عالمى ويدعو لإنقاذ المناخ بـ COP28

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:23 م
بابا الفاتيكان يحذر من انهيار عالمى ويدعو لإنقاذ المناخ بـ COP28 البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
وكالات

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دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، زعماء العالم إلى تحقيق تحول حقيقي وسريع للطاقة عندما يجتمعون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.

وبحسب موقع العين الإخبارى، فإن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يدعو فيها الفاتيكان إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع أزمة المناخ.

وقال البابا فرنسيس، إن ردود الفعل في مواجهة الاحتباس الحراري "ليست كافية، والعالم ينهار"، داعيا قمة "COP28" إلى التوصل لـ"طرق ملزمة" على صعيد تحول الطاقة.

وأضاف البابا في نص جديد نشر الأربعاء: "دعونا ننتهي مرة واحدة وإلى الأبد" من المواقف "غير المسؤولة".

وتوجه بالنداء إلى قمة المناخ لإيجاد حلول "تتميز بثلاث خصائص: أن تكون فعالة وإلزامية ويمكن مراقبتها بسهولة".

 


بابا الفاتيكان

المناخ

COP28

تحول الطاقة



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