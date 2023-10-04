اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الهيئة القومية للأنفاق تستعد لتشغيل محطة مترو البوهى بإمبابة.. صور

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:13 ص
الهيئة القومية للأنفاق تستعد لتشغيل محطة مترو البوهى بإمبابة.. صور محطة مترو البوهى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل 6 محطات مترو جديدة، من بينها محطة مترو البوهى، وهى من المحطات العلوية وتمر بشارع البوهى بمنطقة إمبابة، لتخدم أكثر المناطق كثافة بالجيزة، ومن المقرر أن تعمل المحطات الجديدة خلال أيام.
 
ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات وتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.
 
يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى
 
ويمتد الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).
 
أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).
 
محطة مترو البوهى (3)
محطة مترو البوهى

محطة مترو البوهى (4)
محطة مترو البوهى

محطة مترو البوهى (5)
محطة مترو البوهى 

محطة مترو البوهى (6)
محطة مترو البوهى 
 
محطة مترو البوهى (7)
محطة مترو البوهى 

محطة مترو البوهى (8)
محطة مترو البوهى 

محطة مترو البوهى (9)
محطة مترو البوهى 

محطة مترو البوهى (10)
محطة مترو البوهى 

محطة مترو البوهى (11)
محطة مترو البوهى 

محطة مترو البوهى (1)
محطة مترو البوهى 

محطة مترو البوهى (2)
محطة مترو البوهى 

 


محطة مترو القومية

المترو الجديد

محطات المترو الجديدة

محطة مترو البوهى



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل افتتاح 6 محطات مترو أنفاق جديدة خلال أيام.. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:00 م

مترو أنفاق جديد وتطوير قطارات السكة الحديد.. إنجازات النقل فى عهد الرئيس السيسى

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:30 ص

يهم الطلاب.. كيف تستخرج اشتراك مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:08 م

ثغرة أمنية فى مترو أنفاق نيويورك تتيح إمكانية تتبع رحلات الركاب

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:00 م

مترو الأنفاق يصل الكوم الأحمر.. جولة بمحطة محور روض الفرج "فيديو"

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة