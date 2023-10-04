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المشدد 10 سنوات لسائق لإتجاره فى مخدر الهيروين بالإسكندرية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:57 ص
المشدد 10 سنوات لسائق لإتجاره فى مخدر الهيروين بالإسكندرية محكمة - ارشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم " ا.س.ال" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ،عما أسند إليه في التهمة الأولي، وبمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ مالي ألف جنيه عن التهمة الثانية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14539 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة رمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات ، أن التحريات التي أجرتها دلت علي قيام المتهم " ا.س.ال" سائق ، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة ، فتم استصدار إذن بضبط وتفتيش المتهم ، وعقب تحديد مكان تواجده ، توجهت قوة أمنية الي المكان ، وعند الوصول شاهدته القوة قادما من مدخل مسكته فتم ضبطه، وبتقتيشه عثر بحوزته علي قالب أسطواني لمخدر الهيروين ، وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي ، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعه ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.


 


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عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الهيروين

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