المتحف اليونانى الرومانى صرح عالمى ضمن خطة الدولة للمشروعات السياحية.. صور

يشهد المتحف اليونانى الرومانى بمحافظة الإسكندرية، العمل على قدم وساق فى مشروع تطوير وترميم المتحف اليونانى الرومانى، الذى يظهر للعالم قريبا، ضمن خطة الدولة المصرية للاهتمام بالآثار والتراث، من خلال المشروعات الأثرية التى تتم فى عهد القيادة السياسية من خلال استراتيجيات وسياسات ومشروعات تنفذها وزارة السياحة والآثارلإعادة المناطق الأثرية، على قائمة المزارات السياحية الدولية لمكانتها التاريخية.

المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، يشهد حالة من التجديد والتطوير سواء فى طريقة العرض المتحفى، أو كما يطلق الأثريون عليه سيناريو العرض المتحفى، والتى تجعل الزوار يشاهدون بين فترة وأخرى قطعًا أثرية جديدة باستمرار، وهذا يساعد بالتالى على ترميم عدد كبير جدًا من القطع الأثرية الموجودة داخل مخازن المتحف قبل عرضها.

عودة المتحف اليونانى الرومانى بعد غلقه، تعود الحياة من جديد لأكبر متحف متخصص فى الآثار اليونانية الرومانية فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، المتحف اليونانى الرومانى، بعدما أعلنت وزارة السياحة والآثارعن اقتراب افتتاح المتحف بعد الانتهاء من مشروع تطويره وترميمه ليكون جاهز لاستقبال زواره.

يعد المتحف الرومانى فى الإسكندرية، ضمن 20 متحفًا جرى افتتاحهم فى مصر خلال السنوات الماضية، من أعمال ترميم وتطوير وهو المتحف الوحيد المُتخصص فى الحضارة اليونانية والرومانية، وسوف يعرض لأول مرة قطع أثرية من الآثار الغارقة ضمن القاعات المخصصة للعرض والبالغ عددها 30 قاعة تضم قرابة 20 ألف قطعة أثرية.

حيث يشهد المتحف اليونانى الرومانى، أعمال تطوير وترميم مبنى المتحف بالكامل، وكذا أعمال الواجهات الداخلية والخارجية، إلى جانب ما تم من تحديث للبوابة والمدخل الرئيسى للمتحف، وأعمال التشطيبات، وما يتعلق بتنفيذ وتجهيز مختلف الخدمات بالمتحف، ووما يتضمنه من تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسى للمتحف، ودهان واجهات العقارات المُطلة، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام، لتهيئة الموقع لاستقبال الزوار.

كما يتم تنفيذ أعمال ترميم لمختلف العمارات والمبانى المطلة على المتحف، وكذا تنفيذ اضاءات لتلك المبانى، بحيث تكون على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمبانى المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وزراعة النخيل بحيث تكون مُصطفة على جانبى الطريق.