اليوم السابع
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العثور على طفلة حديث الولادة داخل حظيرة مواشى بالشرقية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:41 ص
العثور على طفلة حديث الولادة داخل حظيرة مواشى بالشرقية حضانة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عثر أحد الأهالى على طفلة حديثة الولادة، داخل حظيرة مواشى بحقول قرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة بمحافظة الشرقية.
 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بلاغا من أحد الأهالى بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل حظيرة مواشى  بالحقول بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق، وتم نقل الطفلة إلى قسم الحضانة بمستشفى الزقازيق العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإحالته الأجهزة الأمنية بمركز شرطة  الزقازيق للنيابة العامة، التى أمرت بالاستعلام عن حالة الطفلة، وضبط وإحضار مرتكب الواقعة وتعريض حياة الطفلة للخطر.

 

 


حظيرة مواشى

مركز الزقازيق

طفلة حديثة الولادة

قرية انشاص البصل



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