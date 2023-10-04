العثور على طفلة حديث الولادة داخل حظيرة مواشى بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بلاغا من أحد الأهالى بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل حظيرة مواشى بالحقول بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق، وتم نقل الطفلة إلى قسم الحضانة بمستشفى الزقازيق العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإحالته الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق للنيابة العامة، التى أمرت بالاستعلام عن حالة الطفلة، وضبط وإحضار مرتكب الواقعة وتعريض حياة الطفلة للخطر.