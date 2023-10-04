وأوضح المصدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الخفض إضافة للخفض التطوعى الذى سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024 .

وأكد أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.