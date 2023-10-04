وحثت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، المواطنين على تجنب التواجد في المنطقة والاحتماء في أماكنهم، وذلك في منشور لها على منصة "إكس" تويتر سابقا.

من جانبها، دعت جامعة "مورجان" الطلاب - عبر وسائل التواصل الاجتماعي - إلى الاحتماء في أماكنهم، كما حثت المواطنين وأفراد أسر الطلاب على تجنب منطقة الحرم الجامعي.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات وقوع الحادث أو عدد الضحايا أو الدوافع وراء إطلاق النار.