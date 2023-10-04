السيطرة على حريق شب داخل مخبز بمدينة إسنا دون خسائر بشرية

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق نشب داخل مخبز سياحي أثر أنفجار أسطوانة غاز، بشارع أحمد عرابي وسط مدينة إسنا، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغاً من الأهالي مفادها أنفجار أسطوانة غاز داخل مخبز سياحي، بشارع أحمد عرابي وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وعلى الفور انتقل لمكان الحريق رجال الشرطة والحماية المدنية، وبرفقتهم سيارات الإطفاء والإسعاف والمرور، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان قد أصيب شخصين باختناق، إثر حريق نشب في منزل بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث إن البداية كانت بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق، بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق لسرعة السيطرة عليه.

وتمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما تمكنت أطقم سيارات الإسعاف التابعة لمرفق الأقصر، من إسعاف كل من "ايمان.ا.ا" 36 عاماً، و"جهاد م. س" 19 عاماً، مصابتين باختناق من جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق ونقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة بإسنا لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.