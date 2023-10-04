اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى لإنتاج النفط إلى نهاية ديسمبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:34 ص
السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى لإنتاج النفط إلى نهاية ديسمبر نفط - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية الأربعاء، أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية ديسمبر 2023، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة إنه بذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.

وأكد المصدر مراجعة قرار الخفض الشهر المقبل، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024،  مشيرًا إلى أن هذا الخفض التطوعي الإضافي "يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

 


السعودية

النفط

أوبك بلس

انتاج النفط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة