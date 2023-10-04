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الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا لمتدربين من روندا حول سلامة الغذاء

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:23 ص
الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا لمتدربين من روندا حول سلامة الغذاء وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى
كتبت أسماء نصار

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افتتحت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات البرنامج التدريبي الدولي المتخصص (إختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة)  لمتخصصين من دولة روندا وذلك بمقر المعمل في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية  بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لنقل وتبادل الخبرات في قطاع الزراعة وتحليل ملوثات الأغذية.
 
ويستمر البرنامج التدريبي لمدة اسبوع  يتم خلاله الإطلاع على نظام إدارة الجودة في المعامل ومتطلباتها طبقاً للأيزو 2017/17025 ، الإطلاع على نظام إدارة البيانات المعملية وتفسيرها وعمل التقارير الفنية، التأكد من جودة البيانات المعملية والنتائج ومقارنتها، المنظومة الدولية لإعتماد معامل تحليل ملوثات الأغذية ودور المنظمة الدولية للاعتماد (ILAC) في اعتماد معامل اختبارات الأغذية، إجرائات مراقبة وتوكيد الجودة في معامل الفحص والاختبارات الميكروبية. 
 
الجدير بالذكر، أن هذا البرنامج يأتي في ضوء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.
 
كما يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات العلمية والفنية، وتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعمهم ومساعدتهم وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.
 
 

الزراعة

وزارة الزراعة

رواندا

افريقيا



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