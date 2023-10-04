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الرئيس السيسي: 6 أكتوبر حولت فيه مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:06 م
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر حولت فيه مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة بالذكرى الـ50 لانتصار 6 أكتوبر 1973 عيد القوات المسلحة، موضحا أنه يوم حولت فيه مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز الذى كان منيعا بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء وأزاحت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصرى والأمة العربية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أن فى هذا النصر الفريد ما يستجوب الوقوف أمامه لسنوات بل عقود وعقود للتعلم والتدبر لقيم عندما حضرت حضر النجاح والتفوق، والتخطيط العلمى المحكم والدقيق الذي لا يترك شيئا إلا وتحوط له لما يلزم، والنسيق المنظم الي يستغل كل الإمكانيات والطاقات ليصل بالمنظومة لأعلى درجاتها والتنظيم المضبط المبهر والراقى في أدائه.

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