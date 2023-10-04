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الرئيس السيسي يصل مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:03 م
الرئيس السيسي يصل مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

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