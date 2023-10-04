اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: يوم جميل التقينا أبطال نصر عظيم لبلد عظيمة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:06 م
الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: يوم جميل التقينا أبطال نصر عظيم لبلد عظيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بالاحتفال بانتصارات أكتوبر خلال الندوة للقوات المسلحة التي تعقد بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، قائلا: "يوم جميل جدا النهاردة إن إحنا سعدنا واتشرفنا والتقينا بالقادة والأبطال اللي كان على إيديهم نصر عظيم لبلد عظيمة".

وحرص الرئيس السيسي على توجيه التحية لأرواح الشهداء الأبطال بحرب أكتوبر المجيدة، قائلا: "صحيح عملنا تحية الشهيد وأسمحوا لي نحييهم مرة تانية، لكل الشهداء سواء لشهدائنا في حرب أكتوبر أو حرب الاستنزاف أو كل الحروب اللي قبل كده".

Ads-october
 

حرب أكتوبر

حرب اكتوبر

انتصار اكتوبر

انتصارات أكتوبر

ذكرى انتصارات اكتوبر

حفلات ذكرى اكتوبر

نصر اكتوبر

الندوة التثقيفية

عيد القوات المسلحة

القوات المسلحة

6 أكتوبر



الموضوعات المتعلقة

إسعاد يونس: البيان العسكرى بانتصارنا فى حرب أكتوبر ملأ مصر بالزغاريد

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:03 م

غدا.. البريد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:00 م

اسعاد يونس : الشعب المصري شاف بلده بعد نصر أكتوبر فى أزهى صورها

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:56 م

الرئيس السيسى يكرم أبطال حرب أكتوبر بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:50 م

عمر شريف للرئيس السيسي: حرب أكتوبر معركة استرداد الأرض ولم نعتد على أحد

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة